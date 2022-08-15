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«الدولية للهجرة»: مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 09:23 مساء
«الدولية للهجرة»: مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر
ليبيون يتبادلون التهاني بعيد الأضحى المبارك في مقر السفارة الليبية بالقاهرة، 2 مايو 2022. (السفارة)
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كشف تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة أن أعداد المهاجرين في مصر وصل إلى 9 ملايين شخص، ينتمي 80% منهم إلى ليبيا وسورية والسودان واليمن، بينهم مليون ليبي.

وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة في نسبة المهاجرين المقيمين بمصر، إذ يقيم مليون ليبي في الدولة الجارة، بينما يبلغ عدد السودانيين 4 ملايين، والسوريين مليون ونصف المليون شخص، واليمنيون مليون شخص، حسب البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

وذكر تقرير للمنظمة حول «أوضاع وشؤون المهاجرين في مصر»، نشر خلال الأسبوع الجاري، أنه منذ العام 2011 «فر عدد كبير من الليبيين من البلاد وكانت مصر إحدى الوجهات الرئيسية بسبب الموقع الوثيق والتشابه في اللغة والثقافة»، مضيفة أن «فئة صغيرة منهم تعيش في ظروف استضعاف».

كم عدد الصوماليين والعراقيين في مصر؟
كما أشار التقرير إلى وجود 300 ألف مهاجر من جنوب السودان في مصر، و200 ألف من الصومال، و150 ألفاً من العراق، و136 ألفاً و932 من فلسطين، و17 ألفا من إثيوبيا.

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وذكرت «الدولية للهجرة» أن غالبية المهاجرين (بنسبة 56 %) يقيمون في خمس محافظات مصرية هي: القاهرة والإسكندرية ودمياط والجيزة والدقهلية.

تأثير إيجابي للمهاجرين على سوق العمل المصرية
وتحدث التقرير عن الأثر الإيجابي للمهاجرين سوق العمل المصرية، مشيرا إلى اعتماد السلطات المصرية «خطاب ترحيبي بهم شملهم ضمن الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدمها عادة لمواطنيها».

وأضافت المنظمة: «ينحدر المهاجرين واللاجئين في الجمهورية العربية من 133 دولة ويشكلون ما يعادل 8.7 % من إجمالي عدد السكان البالغ تعدادهم أكثر من 103 ملايين نسمة».

وكشفت المنظمة أن أعداد المهاجرين شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ العام 2019، بسبب الأزمات التي عصفت ببلدان مجاورة، كالسودان والعراق واليمن وسورية.

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