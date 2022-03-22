لإعادة افتتاح السفارة في طرابلس.. وفد أميركي يلتقي المنقوش

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الثلاثاء، وفدًا من وزارة الخارجية الأميركية، المعني بملف إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في العاصمة طربلس.

وسلم الوفد المنقوش، رسالة من نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وثمنت المنقوش هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت ثمرة للجهود المشتركة من أجل تسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين، معربة عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأميركي من أجل إنجاح مهمته.

ومن جانبه، هنأ الوفد المنقوش على منحها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة العام 2022، المقدمة من الخارجية، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



ضم الوفد الأميركي كلًا من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية جون باس، والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث.