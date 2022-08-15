مسح عينات من مخابز البيضاء للتأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم

القاهرة - بوابة الوسط

واصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء مسح العينات من المخابز والمطاحن لتأكد من خلوها من مادة «برومات البوتاسيوم» المسرطنة وذلك من خلال الجولات التفتيشية المستمرة التي يقوم بها

وضحت مصادر المركز اليوم - حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الجولة استهدفت مصانع دقيق في بلدية شحات ومخابز ومخازن الدقيق ببلدية وردامة ومنطقة راس ترب، وجاري جمع العينات حتي مدينة سوسة لتكتمل عمليات جمع العينات المخابز ومصنع ومطاحن بالكامل الواقعة بمناطق البيضاء الجبل الأخضر.

عينات من داخل السوق الليبي

وتأتي هذا الجولات بشكل تتابعي عبر أخذ عينات من داخل السوق الليبي بناء على لعمل المخابز والتأكد من خلوها من مادة «برومات البوتاسيوم» والتأكد من تنفيذهم لتوصيات الرقابة بما يطابق لممارسات التصنيع الجيد للخبز طبقا للمواصفات الليبية المعتمدة.

وشدد المركز أن اللجنة سوف لن تتهاون بتاتا حيال المخالفين مع إحالة تقرير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لكل من الأجهزة الضبطية الحرس البلدي و النيابة العامة لاتخذ الإجراءات .