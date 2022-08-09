النائب العام يشكل لجنة تحقيق في وجود «برومات البوتاسيوم» في صناعة الخبز

القاهرة - بوابة الوسط

أمر النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتداولة بشأن استعمال مادة «برومات البوتاسيوم» بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات عمومًا.

وأفاد بيان، نشره مكتب النائب على «فيسبوك»، بماشرة إجراءات التحقيق فيما تناولتها التقارير الحكومية والعلمية المتاحة المرفوعة إلى مكتبه في تاريخ سابق، ذات الصلة بحق الإنسان في الغذاء وبالأمن الحيوي للدولة.

جمع الأدلة والتحقيق الابتدائي

وقرر النائب العام تشكيل لجنة تحقيق وإشراف، تضطلع بتصميم خطة إطارية لفاعلية إجراءات جمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، الواجب إنفاذها من مأموري الضبط القضائي، وأعضاء النيابة العاملين في نيابات النظام العام ومكافحة الفساد، إزاء تكشـف واقعة توريد مادة برومات البوتاسيوم - المحظور استيرادها - إلى البلاد، واستعمالها كمضاف في بعض المواد الغذائية المتاحة على نطاق واسع للمستهلك.

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ووجه النائب العام وكلاءه إلى مباشرة إجراءات التحقيق حيال نتائج استقصاء المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيمائية، التي أشارت إلى استعمال مادة برومات البوتاسيوم بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات، واتخاذ ما يلزم للتحقيق كاستيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن، وضبط الأشياء، وسماع كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الوقائع ذات الصلة.

التحقق من الاشتراطات الصحية

وأكد البيان أن النائب العام وجه بإيلاء العناية البالغة للتحقق من إجراء السلطات المختصة جميعها للتدابير الرامية إلى سلامة ما يُعرَض من غذاء، ومتابعة توافر ما يتعق بضمانه، كالاشتراطات القياسية، والصحية، والبيانات التوضيحية، واشتراطات الإضافة والتعبئة والتخزين والتسويق والعرض.

وتولى أعضاء لجنة التحقيق ووكلاء النيابة العاملين في نيابات النظام العام، ومكافحة الفساد ممارسة إجراءات التحقيق، والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي عند ممارسة ولايتهم.

جمع عينات من مادة الدقيق

وجمعت اللجنة عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات، تمهيدًا لإجراء خبرة تهدف إلى التأكد من سلامة تلك المصنوعات من عدمها، فضلًا عن متابعة سلطة التحقيق للجهات الضبطية وتوجيه تدابير تحققها من توافر الاشتراطات المطلوبة في محلات ممارسة المهن ذات الصلة باستعمال مادة الدقيق.

وتحولت مادة «برومات البوتاسيوم» السامة والمسببة للسرطان إلى لغز تتقاذفه المؤسسات المعنية في البلاد، بعد تضارب النتائج بشأن اكتشافها بنسب عالية في عينات من الخبز والدقيق.

وجاءت التحذيرات من المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، الذي أجرى تحليلًا لعينات من الخبز كشفت أن أقل نسبة من هذه المادة السامة بلغت 300% عن المسموح به، بل ووصلت في إحداها إلى 1300%.

لكن سرعان ما نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، وقال إنهم تأكدوا من عدم وجودها «عبر نتائج تحاليل» أُجريت في الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022.

بيان جمع عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات (مكتب النائب العام)

بيان جمع عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات (مكتب النائب العام)

اللجنة جمعت عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات (مكتب النائب العام)

اللجنة جمعت عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات (مكتب النائب العام)

اللجنة جمعت عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات (مكتب النائب العام)

اللجنة جمعت عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات (مكتب النائب العام)