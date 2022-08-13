إدارة المهام الخاصة: ضبط 70 عاملا وقفل 40 مخبزا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إدارة المهام الخاصة، اليوم السبت، قفل 40 مخبزًا وضبط 70 عاملًا في مصراتة لعدم توافر المواصفات والاشتراطات المطلوبة، وذلك في وقت يدور فيه جدل حول استخدام بعض المخابز مادة «برومات البوتاسيوم» المسرطنة في إنتاج الخبز.

وقالت الإدارة في بيان إن الجولة جاءت «في إطار دعمها كل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، ولذلك سيرت دوريات داعمة لجهاز الحرس البلدي فرع مصراتة على المخابز داخل البلدية».

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عدم امتلاك شهادات صحية سبب ضبط العمال

وأوضحت الإدارة أن العمال جرى ضبطهم لعدم امتلاكهم شهادات صحية، فضلًا عن استخدامهم مواد محظورة في صناعة الخبز والمعجنات، مشددة على مواصلة دعمها لليوم الثاني على التوالي لعمل جهاز الحرس البلدي في حملته التفتيشية التي تستهدف جميع المخابز.

وأثار الحديث عن استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» في إنتاج الخبز، الجدل في الشارع الليبي خلال الأيام الأخيرة، لا سيما بين الجهات الحكومية، فمن جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج استمرار قرار حظر استيراد المادة، فيما أمر النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتداولة بشأن استعمالها، بينما نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تواجدها في المنتجات الليبية.

جانب من جولة إدارة المهام الخاصة أثناء التفتيش على المخابز في مصراتة، 13 أغسطس 2022. (الإدارة)

جانب من جولة إدارة المهام الخاصة أثناء التفتيش على المخابز في مصراتة، 13 أغسطس 2022. (الإدارة)

جانب من جولة إدارة المهام الخاصة أثناء التفتيش على المخابز في مصراتة، 13 أغسطس 2022. (الإدارة)

جانب من جولة إدارة المهام الخاصة أثناء التفتيش على المخابز في مصراتة، 13 أغسطس 2022. (الإدارة)