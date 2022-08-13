التفتيش على المخابز في غدامس ووادي الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إجراء حملات المسح الشامل التفتيشية للمخابز في غدامس ووادي الحياة.

وأشار المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الحملتين تستهدفان ممارسات الإنتاج الجيد للخبز بما يطابق المواصفات الليبية المعتمدة وسحب عينات من الدقيق والخبز بأمر النيابة العامة.

المخايز في غامس ووادي الحياة

وذكر البيان أن مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب غدامس رفقة النيابة العامة والحرس البلدي واصلوا جولاتهم التفتيشية للمسح الشامل المستهدفة كل المخابز بالمدينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة.



وحسب منشور آخر، واصل مفتشو مكتب وادي الحياة رفقة النيابة العامة والحرس البلدي جولاتهم التفتيشية للمسح الشامل المستهدفة كل المخابز بالمدينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة

من أعمال التفتيش على المخابز. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من أعمال التفتيش على المخابز. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من أعمال التفتيش على المخابز. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)