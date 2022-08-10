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الحويج يؤكد استمرار حظر استيراد «برومات البوتاسيوم».. ويوجه بإجراء تحليل للدقيق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 10:12 صباحا
الحويج يؤكد استمرار حظر استيراد «برومات البوتاسيوم».. ويوجه بإجراء تحليل للدقيق
اجتماع الحويج مع عدد من أصحاب المطاحن بشأن مادة برومات البوتاسيوم، 10 أغسطس 2022، (وزارة الاقتصاد)
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، استمرار قرار حظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من أصحاب المطاحن، بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة، ونقيب الخبازين، ومركز الجودة للمواصفات القياسية، لمتابعة تنفيذ قرار رقم 258 لسنة 2021 الخاص بالحظر، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما وجه بإعادة أخذ عينات من الدقيق لتحليلها، والتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»؛ لضمان سلامة العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز، بعد ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حيال استخدام بعض المطاحن لهذه المادة، حيث نفى الحضور استخدامها، مؤكدين أن المصدر الذي أثار هذا الأمر غير معتمد من الدولة.

جدل حول استخدام مادة «برومات البوتاسيوم»
وفي التاسع من أغسطس، أمر النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتداولة بشأن استعمال «برومات البوتاسيوم» بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات عموما.

- النائب العام يشكل لجنة تحقيق في وجود «برومات البوتاسيوم» في صناعة الخبز
- مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز
- مدير مركز التحاليل الكيميائية يؤكد اكتشاف مادة «برومات البوتاسيوم» في عينات دقيق وخبز

وفي حين نفى مركز الرقابة على الأغذية وجود المادة في الدقيق أو الخبز، أشار المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية إلى وجود أبحاث وتحاليل تظهر وجودها بنسب مرتفعة عن الحد المسموح به.

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