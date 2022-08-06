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مدير مركز التحاليل الكيميائية يؤكد اكتشاف مادة «برومات البوتاسيوم» في عينات دقيق وخبز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 12:25 صباحا
مدير مركز التحاليل الكيميائية يؤكد اكتشاف مادة «برومات البوتاسيوم» في عينات دقيق وخبز
مدير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، دكتور ناجي جمعة قريش، 6 أغسطس 2022، (صورة من مقطع فيديو على صفحة المركز)
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أكد مدير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، دكتور ناجي جمعة قريش، اكتشاف مادة «برومات البوتاسيوم» خلال عدة تحاليل أجريت خلال الفترة الماضية لعيانت من الخبز والدقيق.

وقال جمعة إن أول بحث أجري من جامعة طرابلس خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر العام 2019، شمل عينات للخبز من العاصمة، ظهر أن أقل نسبة مسجلة في العينات هي أكثر بـ 300% عن المسموح به، بينما أعلى نسبة كانت 1300%، حسب كلمته في مقطع فيديو بثته صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

أبحاث أظهرت وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في عينات الخبز والدقيق
وتابع: «كلف فريق بحثي آخر بالتعاون مع جامعة طرابلس لتحليل الدقيق والنتائج خرجت متباينة.. وفي تأكيد لوجود المادة، ولدينا النتائج والبحوث منشورة، وفاز هذا البحث بأفضل مشروع بحثي لسنة 2022، وفي العام الجاري أيضا في بحث منشور في جامعة طبرق، جرى تجميع عينات من الخبز يؤكد وجود هذه المادة به، وهناك مشروع بحثي قائم الآن في أجدابيا، والنتائج تؤكد وجود المادة أيضا».

وأردف: «لمزيد من التأكيد أخذنا الإذن من وزير التعليم العالي عمران القيب، وجمعنا عينات بطريقة قانونية بالتعاون مع الحرس البلدي، وأرسلناها 13 يونيو الماضي إلى معمل تحليل معتمد دوليا في تونس، ووصلت النتائج في الشهر نفسه، وظهر أن جميع عينات الدقيق تحتوي على نسب متفاونة من برومات البوتاسيوم».

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود المادة في الدقيق أو الخبز
في حين، نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز المصنوع داخل ليبيا.

- مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

وقال مسؤولو المركز، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنهم تأكدوا من عدم وجود المادة «عبر نتائج تحاليل أجريت من قبل إدارات المركز المختصة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022».

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