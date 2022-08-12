بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن طرابلس، لغز مقتل شاب ليبي، جرى الترويج في السابق أنه مات منتحرا، قبل أن تثبت أجهزة الأمن أن شابا مصريا وفتاة ليبية متهمين بقتله خنقا بسلك كهربائي.

الحادثة التي وقعت في دائرة مركز شرطة غوط الشعال، تصدى لها أعضاء التحري لفك شفرة ما كانت تعرف بواقعة انتحار شاب داخل شقته بالمنطقة، وذلك منذ سبعة أيام.

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ودمجت أجهزة الأمن الأخبار المهنية مع التقنية الحديثة المتمثلة بقسم تقنية المعلومات لتحليل البيانات بمكتب النائب العام، وتمكنت من القبض على شاب مصري مواليد 1999، وبرفقته فتاة ليبية مواليد 1996، بعد جمع معلومات عنهما، واعترافهما بارتكابهما جريمة قتل المغدور به (م. م. م.) مواليد 1980 (متزوج).

وأشار رئيس مركز شرطة غوط الشعال، العميد سالم البوراوي، إلى أن زوجة حضرت إلى مركز الشرطة، وأبلغت بأنها وجدت زوجها منتحرا داخل المنزل، وجرى جمع المعلومات وتحليلها بمساعدة قسم المعلومات بمكتب النائب العام، حتى توصلت الأجهزة للقبض على الشاب والفتاة.

واسترجاع سيارة المجني عليه، والتي سرقها المتهمان الاثنان اللذان جمعتهما أعمال منافية للآداب، بعدما جرى استدراج المجني عليه إلى إحدى البنيات عن طريق الفتاة.