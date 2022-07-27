القبض على شخصين خطفا مواطنا لطلب فدية في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت أجهزة الأمن بمركر شرطة القره بوللي القبض على شخصين متهمين بخطف مواطن ومساومة أهله على دفع فدية، مقابل إطلاقه.

بداية الواقعة عندما رود بلاغ من أحد المواطنين إلى مركز شرطة القره بوللي بخصوص تعرضه إلى واقعة خطف من قبل ثلاثة أشخاص، حيث قاموا بطلب فدية مالية أو نشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأبلغ المخطوف ذويه لدفع مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف دينار إلى الخاطفين، وجرى الاتفاق على مكان يتم فيه التسليم والاستلام، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

وكلف رئيس مركز شرطة القره بوللي فريقًا من أعضاء التحري بالبحث عن الفاعلين، حيث جرى القبض على شخصين تعرف عليهما المخطوف، وعند استجوابهما اعترفا بواقعة الخطف، وكذلك استلام مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف دينار من قبل ذوي المخطوف.

وأفاد البيان بأن المتهمين هما: «م.ع.م» و«م.م.خ»، ولازال البحث جاريًا لضبط الشخص الثالث، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات الأولية حيال الواقعة.