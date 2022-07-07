ضبط شخصين تورطا في جرائم خطف وسرقة بالإكره ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي شخصين، تورطا في جرائم خطف أفراد من العمالة الوافدة، وأيضًا جرائم سرقة بالإكراه لمواطنين، منتحلين صفة رجال الأمن.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات عن نشاط المتهمين، واتضح أنهما يدعيان انتماءهما إلى مؤسسة أمنية، ويوقفان المواطنين في الطرقات ويسلبانهم ممتلكاتهم، كما قاما بخطف العمال الوافدين، واحتجازهم في مزرعة بمنطقة القوارشة، ثم يطلبان من ذويهم فدية مالية لإطلاقهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تحرير مخطوفين اثنين لدى التشكيل العصابي

وتابع رجال التحريات تحركات المتهمين، ولدى تحركهما في منطقة القوارشة، طاردوهما، حتى تمكنوا من اللحاق بهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على سلاح ناري «خرطوش» وسلاح أبيض.

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وانتقل رجال الأمن إلى المزرعة التي استخدمت في نشاطهما الإجرامي، وعثر داخلها على تشاديين مكبلين اليدين والقدمين.

ونقل المتهمان إلى قسم التحريات، وهناك اعترفا بارتكابهما جرائم سرقة وخطف، واتضح أن أحدهما من أصحاب السوابق الجنائية، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.