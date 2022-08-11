ضبط 2.5 كيلوغرام حشيش في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

ضبط أعضاء قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا شخصًا بحوزته 2.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش في المدينة.

وقال رئيس القسم الرائد صلاح عبدالحفيظ القرفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إنه جرى ضبط المتهم والمخدرات بحوزته في تمركز أمني، خلال ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، حيث كانت المضبوطات مخبأة في السيارة، وقد أحيلت الواقعة إلى قسم التحريات العامة بالمديرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأشار الرائد صلاح القرفة، إلى إيقاف 29 شخصًا يحملون الجنسية المصرية، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وإحالتهم إلى جهاز الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي للاختصاص.