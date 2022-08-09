السفارة الأميركية و«أفريكوم» تتطلعان إلى دعم التقدم المستمر لإعادة توحيد الجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند إن «السفارة» والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» تتطلعان «إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود الجنرالين (محمد) الحداد و(عبدالرازق) الناظوري واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وفق سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر» اليوم الثلاثاء.

وجاء تعليق نورلاند لمناسبة تغيير قيادة «أفريكوم» بين القائد المنتهية ولايته الجنرال ستيفن تاونسند، والقائد الجديد مايكل لانغلي، في مراسم حضرها كل من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثالث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنراك مارك ميلي.

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وقال نورلاند في أولى تغريداته «مع تغيير القيادة في أفريكوم، ترحب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بالجنرال لانغلي وتعرب عن امتناننا للجنرال تاونسند لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا».

نورلاند يشير إلى دور العسكريين الليبيين

ولفت نورلاند في تغريدة ثانية إلى أن تغيير قيادة «أفريكوم»: «اليوم يصادف أيضًا الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي»، معتبرًا أنه «دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي».

وأضاف نورلاند في تغريدة ثالثة أنه «وبناءً عليه، تتطلع السفارة وأفريكوم إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود الجنرالين الحداد والناظوري واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».

مراسم تغيير قيادة «أفريكوم» بحضور أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركي. الثلاثاء 9 أغسطس 2022. (أفريكوم)

مراسم تغيير قيادة «أفريكوم» بحضور أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركي. الثلاثاء 9 أغسطس 2022. (أفريكوم)

مراسم تغيير قيادة «أفريكوم» بحضور أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركي. الثلاثاء 9 أغسطس 2022. (أفريكوم)

مراسم تغيير قيادة «أفريكوم» بحضور أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركي. الثلاثاء 9 أغسطس 2022. (أفريكوم)