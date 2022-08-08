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لجنة أمنية تباشر في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض مملوكة للدولة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 06:51 مساء
لجنة أمنية تباشر في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض مملوكة للدولة ببنغازي
أحد المباني المملوكة للدولة المستهدفة بالإخلاء في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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باشرت اللجنة الأمنية المكلفة من النائب العام الليبي برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة بنغازي.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللجنة الأمنية باشرت أعمالها بإسناد من القوات التابعة للقيادة العامة، موضحة أن المباني وقطع الأراضي المستهدفة «مغتصبة من قبل جهات وأشخاص».

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تسليم مبانٍ بعد إخلائها إلى جهات حكومية
وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن تكليف اللجنة الأمنية «ينص على إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض في مدينة بنغازي، تابعة جميعها للدولة الليبية، تشغلها بالمخالفة للقانون جهات عامة وأفراد».

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن «اللجنة الأمنية سلمت المباني التي أخلتها اليوم للجهات الحكومية المالكة لها وفق إجراءات رسمية، فيما يستمر عمل اللجنة لحين إتمام المهمة الموكلة لها».

عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
لجنة أمنية تباشر في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض مملوكة للدولة ببنغازي
لجنة أمنية تباشر في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض مملوكة للدولة ببنغازي
عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء أملاك الدولة في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
لجنة أمنية تباشر في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض مملوكة للدولة ببنغازي
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