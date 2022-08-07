«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أنها ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تسيير سلسلة من الرحلات «الخاصة» بين مطارى معيتيقة في العاصمة طرابلس وشرم الشيخ الدوليين.

وقالت «بوابة الأهرام» الحكومية في القاهرة، إنه من المقرر أن تستمر رحلات مصر للطيران بين معيتيقة وشرم الشيح «حتى 11 أكتوبر المقبل وذلك لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ».

تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبوالعينين، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف أسواق النقل الجوى إقليميًا وعالميًا وتقديم كافة التيسيرات للقادمين إلى مطارات الجذب السياحي داخل مصر.

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وأشارت «بوابة الأهرام» إلى أنه جرى الاتفاق على أن يجري تسيير الرحلات بين مطارى معيتيقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا وذلك على متن طائرات مصر للطيران من طراز بوينغ B737-800 التي تسع 154 راكبًا بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية الليبية إلى مصر.

استئناف رحلات مصر للطيران إلى طرابلس

وستكون هذه الرحلات المسيّرة إلى شرم الشيخ، هي الأولى منذ العام 2014، لشركة مصر للطيران نحو العاصمة طرابلس، بعدما استأنفت رحلاتها إلى مطار بنينا في بنغازي منذ 18 أبريل الماضي بمعدل رحلة واحدة يوميًا، بعد توقف دام ثماني سنوات.

واتفقت مصلحتا الطيران المدني في مصر وليبيا في سبتمبر 2021، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة ومصراتة وبنينا)، ومطار القاهرة الدولي.