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«مصر للطيران»: رحلة يومية بين القاهرة وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 08:45 مساء
«مصر للطيران»: رحلة يومية بين القاهرة وبنغازي
مطار بنينا في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «مصر للطيران» وصول أولى رحلاتها إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي بعد توقف دام ثماني سنوات، مشيرة إلى أنها سوف تسيِّر رحلة يوميًا بين القاهرة وبنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان أن الرحلة «رقم MS829 لطائرة من طراز بوينغ B737-800» وصلت إلى بنغازي قادمة من مطار القاهرة.

رحلات لتعزيز التبادل التجاري ونقل العمال 
وقال رئيس الشركة عمرو أبو العينين إنه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومية، وذلك بسبب تواجد عديد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية؛ وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

- إدارة مطار بنينا: «مصر للطيران» تقدمت بطلب إعادة رحلاتها إلى بنغازي

وأضاف بيان الشركة أن مسؤولي المطار حرصوا على الترحيب بوصول الرحلة بتقليد رش المياه وفق المتبع دوليًا عند وصول أول رحلة احتفاءً بهذه المناسبة، فيما عادت الرحلة إلى مطار القاهرة.

زيارة تمهيدية قبل بدء الرحلات
وزار وفد من الشركة المصرية مطار بنينا، السبت الماضي، والتقى عددًا من المسؤولين فيه وذلك لمناقشة عودة الرحلات، التي تمت الموافقة عليها مسبقًا لمطاري القاهرة والإسكندرية.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت مصلحتا الطيران المدني في البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة ومصراتة وبنينا)، ومطار القاهرة الدولي.

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