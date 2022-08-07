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القائد الأعلى للجيش يبحث مع الدبيبة وقيادات عسكرية مسار (5+5)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 02:45 مساء
القائد الأعلى للجيش يبحث مع الدبيبة وقيادات عسكرية مسار (5+5)
من لقاء المجلس الرئاسي بقيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، 7 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبا رئيس المجلس الرئاسي، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

اللقاء بحث آخر المستجدات العسكرية
وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بحث اللقاء آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5،) والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني.

- مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
- «الرئاسي» يجتمع مع الحداد وارحومة لمناقشة مشاكل الوحدات العسكرية 
- القائد الأعلى للجيش يبحث تنظيم جهاز الحرس الرئاسي

ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر عسكري «بوابة الوسط» بأن المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش، أصدر قرارًا بحل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة عسكرية.

وفي الأسبوع نفسه، اجتمع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه عددًا من الوحدات والإدارات العسكرية.

من لقاء المجلس الرئاسي بقيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، 7 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المجلس الرئاسي بقيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، 7 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المجلس الرئاسي بقيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، 7 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المجلس الرئاسي بقيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، 7 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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