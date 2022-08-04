مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مصدر عسكري «بوابة الوسط» بأن المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش، أصدر قرارًا اليوم الأربعاء بحل كل الغرف العسكرية التى جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة عسكرية.

وأول أمس الإثنين، اجتمع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه عددًا من الوحدات والإدارات العسكرية.

- «الرئاسي» يجتمع مع الحداد وارحومة لمناقشة مشاكل الوحدات العسكرية

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، آنذاك، بأن المجتمعين ناقشوا عددًا من العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.