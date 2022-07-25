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القائد الأعلى للجيش يبحث تنظيم جهاز الحرس الرئاسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 25 يوليو 2022, 06:15 مساء
القائد الأعلى للجيش يبحث تنظيم جهاز الحرس الرئاسي
اجتماع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي مع آمر جهاز الحرس الرئاسي، الإثنين 25 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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اجتمع المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مع آمر جهاز الحرس الرئاسي، اللواء ماشاء الله الطير، وذلك لمناقشة تنظيم العمل بالجهاز.

حضر الاجتماع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، إضافة إلى آمر جهاز الحرس الرئاسي اللواء ماشاء الله الطير.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع جرت خلاله «مناقشة تنظيم العمل بالجهاز. وبحث ترتيب آلية عمل جهاز الحرس الرئاسي، وإعداد الخطط للجانب المهني والعملي، وتطوير أداء عناصر الجهاز وكوادره، من خلال التنسيق والتدريب ورفع كفاءة كافة المنتسبين له».

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يأتي الاجتماع بعد يومين من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها عدة مناطق في العاصمة طرابلس، بدأت ليل الجمعة وانتهت يوم السبت الماضي، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا بين تشكيلات تابعة لجهاز الحرس الرئاسي، وأخرى تابعة لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وهما جهازان يتبعان المجلس الرئاسي.

مهام جهاز الحرس الرئاسي
وتأسس جهاز الحرس الرئاسي بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في مايو 2016، ويتكون من وحدات الجيش والشرطة الذين يجري اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات، وكذلك الراغبين بالالتحاق للخدمة بصفوفه من مختلف المدن الليبية.

ونص قرار تشكيل جهاز الحرس الرئاسي رقم «2» لسنة 2016 على تحديد مهامه في تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية، وأي مهام أخرى يكلف بها. ومقره الرئيسي في مدينة طرابلس، ويتولى قيادته ضابط لا يقل عن رتبة عقيد.

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