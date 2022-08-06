دخول الوحدة الأولى بمحطة الخليج على الشبكة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

دخلت الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، اليوم السبت، على الشبكة العامة للكهرباء بعد استكمال مراحل صيانتها العامة، التي تواصلت على مدار أسبوع، على ما أفاد مدير عام المحطة، حبيب أبوقرين.

وقال أبوقرين في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن أعمال الصيانة كانت مبرمجة ونفذتها عناصر وطنية من مهندسين وفنيين عاملين بالشركة العامة للكهرباء.

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ووفقًا له، فقد تصل إنتاجية الوحدة الأولى بمحطة الخليج خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى 250 ميغاوات، ما يجعلها تسهم في تخفيف طرح الأحمال التي يعانيها المواطنون.

والخميس الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي للمرة الأولى على الشبكة الكهربائية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاختبارات التشغيلية، حسب بيان مقتضب على صفحتها في موقع «فيسبوك».