النائب أبوبكر سعيد يقدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لليبيا لدى بلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم عضو مجلس النواب عند مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا فوق العادة لليبيا لدى بلغاريا إلى نائب وزير الخارجية فيسلين جورجيف، بمقر الوزارة في العاصمة صوفيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سعيد التقى عقب مراسم تقديم أوراق اعتماده وزيرة الخارجية البلغارية تيدورا جينتشوفسكا، حيث نقل لها تحيات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولى نجلاء المنقوش.

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وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن سعيد أعرب خلال لقائه الوزيرة البلغارية عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فيما رحبت وزيرة الخارجية بالسفير الليبي الجديد، متمنية له التوفيق في مهامه.

السفير الليبي الجديد لدى بلغاريا أبوبكر سعيد أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية البلغارية. (وزارة الخارجية الليبية)