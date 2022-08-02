حملة تلقيح ضد فيروس «كورونا» في حي الأندلس وأجدابيا خلال الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمنظمة الدولية للهجرة حملة تلقيح ضد فيروس «كورونا» في كل من أجدابيا وحي الأندلس تستمر خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها «وصلت إلى 2056 مستفيدًا برسائل توعية بلقاحات COVID-19 (فيروس كورونا) في يوليو 2022» في إطار المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

- 223 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن 14049 شخصًا من بينهم 1094 امرأة و12955 رجلًا تلقوا اعتبارًا من 30 يوليو الماضي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» في إطار الحملة الوطنية للتطعيم، من بينهم 3933 شخصًا تلقوا أكثر من جرعتين، بنسبة 28% من العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاحات حتى الآن.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق اليوم، تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» إضافة إلى 169 حالة شفاء، ووفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 505 آلاف و220 حالة بينها 497 ألفًا و177 شفاء، و1611 نشطة، و6432 وفاة.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أجدابيا وحي الأندلس خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2022. (المنظمة الدولية للهجرة)