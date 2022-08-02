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ارتفاع حصيلة ضحايا «حادث بنت بية» إلى 56 جريحا و9 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 02:36 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا «حادث بنت بية» إلى 56 جريحا و9 قتلى
جانب من آثار حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، الأول من أغسطس 2022. (البلدية)
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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى 56 جريحا وتسعة قتلى، على ما أفاد، اليوم الثلاثاء، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، «بوابة الوسط».

وانقلبت شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة أحضرها، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات، وفق ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

نقل مصابين إلى تونس
وجرى فجر اليوم الثلاثاء، نقل أولى الحالات الحرجة الناجمة عن حادث انفجار صهريج الوقود بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية إلى تونس عبر الإسعاف الطائر.

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جاء ذلك بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، بنقل الحالات المصابة جراء الحادث للعلاج في الخارج، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسيير قافلة طبية من مستشفى بني وليد لمساعدة مركز سبها الطبي في تقديم الخدمات لعلاج المصابين جراء انفجار صهريج الوقود.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي بناءً على تعليمات وكيل وزارة الصحة، توفيق الدرسي، فيما تتكون القافلة من عناصر طبية وطبية مساعدة وسيارات إسعاف إضافة إلى بعض المعدات والمستلزمات الطبية.

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