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مديرية أمن طرابلس تؤمن احتفالات الجماهير بعد فوز الاتحاد بلقب الدوري (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 10:46 مساء
مديرية أمن طرابلس تؤمن احتفالات الجماهير بعد فوز الاتحاد بلقب الدوري (صور)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
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قامت مديرية أمن طرابلس بتأمين الجماهير الرياضية داخل ميدان الشهداء عقب انتهاء المباراة الفاصلة المحددة لبطل الدوري الليبي في نسخته الـ47، التي انتهت بفوز «الاتحاد» على «الأهلي طرابلس»، مساء اليوم السبت.

وفاز «الاتحاد» بهدفين مقابل هدف واحد، وقبل انطلاق المباراة، قام أعضاء المديرية بالمشاركة في تأمين الحركة الانسيابية للجماهير الرياضية بشوارع العاصمة.

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الفوز الثامن عشر للاتحاد بلقب الدوري
وتوج «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، للمرة الـ18 في تاريخه مساء اليوم، بعد فوزه في المبارة الفاصلة على ملعب «رادس» بتونس ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة.

جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من تأمين عناصر مديرية أمن طرابلس للجماهير في ميدان الشهداء، 30 يوليو 2022. ( صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من تأمين عناصر مديرية أمن طرابلس للجماهير في ميدان الشهداء، 30 يوليو 2022. ( صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من تأمين عناصر مديرية أمن طرابلس للجماهير في ميدان الشهداء، 30 يوليو 2022. ( صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من تأمين عناصر مديرية أمن طرابلس للجماهير في ميدان الشهداء، 30 يوليو 2022. ( صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من تأمين عناصر مديرية أمن طرابلس للجماهير في ميدان الشهداء، 30 يوليو 2022. ( صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من تأمين عناصر مديرية أمن طرابلس للجماهير في ميدان الشهداء، 30 يوليو 2022. ( صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري الليبي، 30 يوليو 2022. (صورة من فيديو: مديرية الأمن)
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