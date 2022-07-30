أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علق عدد من الشخصيات الرياضية، على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، بكأس لقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، للمرة الـ18 في تاريخه.

وفاز «الاتحاد» على نظيره الأهلي طرابلس بنتيجة (2-1)، في المباراة الفاصلة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» بتونس، ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة، ويتوج بلقب النسخة «47»، للمرة الـ18 في تاريخه.

واعتبرت الشخصيات الرياضية أن أسامة الحمادي ساهم في منح فريق الاتحاد بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتميز في الدور السداسي كمدرب وطني، وسط مجموعة من المدربين الغير محليين، وذلك في منشورات لهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال محمد حمودة الإداري السابق لنادي الاتحاد، أن لاعبي الاتحاد كانوا في الموعد وكتبوا التاريخ في هذه البطولة، وأبدى إعجابه بالمدرب الوطني أسامة الحمادي، ومساعده محمد الحمروني.

وأوضح المحلل الرياضي واللاعب السابق أنور الشريف، أن المدرب أسامة الحمادي يبدع ويمنح ناديه البطولة. بينما كتب الإعلامي الرياضي بدر عمار: «نهاية مشوار ماراثوني للدوري الليبي والاتحاد يحافظ على اللقب بقيادة أسامة الحمادي».

أحداث المباراة

بدأ الشوط الأول قويًا من جانب فريق «الاتحاد»، حتى استطاع المهاجم معاذ عيسى تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثالثة، مع بداية المباراة إثر هجمة سريعة ومنسقة، واستحوذ فريق «الاتحاد» على منطقة الوسط في غياب واضح لفريق «الأهلي طرابلس» في منطقة الوسط.

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ومن هجمة منسقة أخرى استطاع لاعب الوسط ربيع شادي تسجيل الهدف الثاني لفريق «الاتحاد». وبدأ فريق «الأهلي طرابلس» العودة من جديد إلى مجريات المباراة بعد الهدف الثاني، وحاول خرق دفاع «الاتحاد» المحكم وتحصل على فرصتين لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح «الاتحاد».

وفي الشوط الثاني كان فريق «الأهلي طرابلس» الأفضل، حيث كان الأكثر ضغطًا على دفاعات «الاتحاد»، وترجم هجماته وتحصل على عدة فرص، ومن هذه الفرص سجل اللاعب محمد أبوزريق شرارة هدف «الأهلي» الوحيد. كما لاحت عدت فرص لـ«الأهلي» لتنتهي المباراة بفوز «الاتحاد» بنتيجة هدفين مقابل هدف وتتويجه بكأس بطولة الدوري.