الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي الممتاز للمرة الـ18 في تاريخه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، في التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، للمرة الـ18 في تاريخه.

وفاز «الاتحاد» على نظيره الأهلي طرابلس بنتيجة (2-1)، في المباراة الفاصلة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» بتونس، ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة، ويتوج بلقب النسخة «47»، للمرة الـ18 في تاريخه.

سجل «الاتحاد» هدفه الأول مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق المهاجم معاذ عيسى. وعزز «الاتحاد» النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (28) عن طريق اللاعب ربيع شادي بأسيست رائع من معاذ عيسى.

وقلص فريق «الأهلي طرابلس»، النتيجة من خلال تسجيل هدف في الدقيقة (68) عن طريق المحترف الأردني شرارة، لتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف لـ«الاتحاد».

أحداث المباراة

بدأ الشوط الأول قويًا من جانب فريق «الاتحاد»، حتى استطاع المهاجم معاذ عيسى تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثالثة، مع بداية المباراة إثر هجمة سريعة ومنسقة، واستحوذ فريق «الاتحاد» على منطقة الوسط في غياب واضح لفريق «الأهلي طرابلس» في منطقة الوسط.

ومن هجمه منسقة أخرى استطاع لاعب الوسط ربيع شادي تسجيل الهدف الثاني لفريق «الاتحاد». وبدأ فريق «الأهلي طرابلس» العودة من جديد إلى مجريات المباراة بعد الهدف الثاني، وحاول خرق دفاع «الاتحاد» المحكم وتحصل على فرصتين لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح «الاتحاد».

وفي الشوط الثاني كان فريق «الأهلي طرابلس» الأفضل، حيث كان الأكثر ضغطًا على دفاعات «الاتحاد»، وترجم هجماته وتحصل على عدة فرص، ومن هذه الفرص سجل اللاعب محمد أبوزريق شرارة هدف «الأهلي» الوحيد. كما لاحت عدت فرص لـ«الأهلي» لتنتهي المباراة بفوز «الاتحاد» بنتيجة هدفين مقابل هدف وتتويجه بكأس بطولة الدوري.

مباراة فاصلة

وكان قطبا كرة القدم الليبية «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» رفض انتهاء الموسم الكروي 2021 - 2022 الماراثوني، الذي يحمل رقم مسابقة الدوري الممتاز «47»، حيث تساويا في النقاط والأهداف، بعد انتهاء الجولة الخامسة والأخيرة من سداسي التتويج الأربعاء الماضي.

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وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعدًا لإقامة المباراة الفاصلة اليوم السبت، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم، بعد أن ضمنا مشاركتهما في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بينما تحددت مشاركة «الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية»، كونهما صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب.

حكام المباراة النهائية

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة الصربي الدولي نوفيك سيموفيتش، والمساعد الأول بيتروفيتش، والحكم الثاني جيروفيتش، والحكم الرابع باسفيك وحكم الـ«فار» أوستراسانين وحكم الـ«فار» الثاني سيموفيتش.

تشكيل الأهلي طرابلس

ودخل فريق الأهلي طرابلس بقيادة المدرب التونس فتحي الجبال، المباراة بتشكيل مكون من كل من محمـد نشنوش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمود عكاشة وأحمد التربي ومحمد المنير وعلي معتوق. وفي الوسط: أيوب عياد وبدر حسـن ومحمد الفقي. والخط الأمامي محمد أبوزريق (شرارة) ومحمد الترهوني وأنيـس سلتو.

تشكيلة الاتحاد

أما تشكيلة الاتحاد التي اختارها المدرب أسامة الحمادي، فضمت كلًا من معاذ اللافي في حارسة المرمى. وخط الدفاع سند الورفلي وطلال فرحات وفريد إنغوما. وفي الوسط ربيع شادي وعبد العاطي العباسي. والخط الأمامي معاذ عيسى وأحمد الهرام ونبيل المقني.

الاتحاد يفوز على نظيره الأهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف ويتوج بلقب الدوري الليبي الممتاز في نسخته الـ47 للمرة الـ18 في تاريخه. (بث مباشر)

الاتحاد يفوز على نظيره الأهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف ويتوج بلقب الدوري الليبي الممتاز في نسخته الـ47 للمرة الـ18 في تاريخه. (بث مباشر)

الاتحاد يفوز على نظيره الأهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف ويتوج بلقب الدوري الليبي الممتاز في نسخته الـ47 للمرة الـ18 في تاريخه. (بث مباشر)