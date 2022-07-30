بيان من شبكة «الوسط» بشأن حقوق نقل الدوري الليبي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت شبكة «الوسط الإعلامية، بيانًا رسميًا، بشأن تخصيص أكثر من 30% من عوائد الإعلانات التلفزيونية لحقوق نقل الدوري الليبي الممتاز، لدعم جهود طاقم «ليبيا الرياضية»، الشريك المنتج للفعاليات الرياضية، ودعم الرياضة الليبية والشباب الرياضي.

وقالت الشبكة عبر بيان رسمي: «مواكبة للإقبال الجماهيري الكبير على مباريات الدوري الكروي في ليبيا وكل المسابقات الرياضية، ودعمًا للرياضة الليبية والشباب الرياضي، فإن شبكة الوسط الإعلامية، قررت تخصيص أكثر من 30% من عوائد الإعلانات التلفزيونية لحقوق نقل الدوري الليبي الممتاز، لدعم جهود طاقم ليبيا الرياضية، الشريك المنتج للفعاليات الرياضية».

تخصيص مكافأة للبطل

وأوضح بيان شبكة الوسط: «تأتي هذه المبادرة بعد تخصيص مكافأة مالية لبطل ووصيف الموسم الكروي الحالي، تعزيزًا للشراكة بين شبكة الوسط واتحاد الكرة الليبي من جهة، وقناة ليبيا الرياضية من جهة أخرى.. وستكون القيمة المخصصة من عوائد الإعلان لدوري موسم 2021/2022 موجهة لتوفير معدات فنية مثل كاميرات تصوير وتقنيات نقل حديثة لصالح قناة ليبيا الرياضية».

وأشار البيان: «كما سيستفيد العنصر البشري والطاقم الفني لقناة ليبيا الرياضية من تمويل شبكة الوسط لدورات فنية تدريبية، في تقنيات ومهارات النقل التلفزي والفعاليات والأحداث الرياضية، سواء كانت هذه الدورات داخل أو خارج ليبيا».

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دعم المرافق الرياضية

وتابع البيان: «كما أن تخصيص ثلث العائدات الإعلانية سيستمر في دعم المرافق الرياضية مثل الملاعب، ومقار التدريبات والصالات الرياضية، بما يحقق نفس الهدف ويشكل دافعًا وحافرًا لكل الجهات ذات الصلة لدعم المجال الرياضي بمختلف مرفقاته وتنوعاته».

وتؤكد شبكة «الوسط»، أن دورها الاجتماعي يتجاوز مفهوم المنح والهبات، إلى مفهوم الدعم الإيجابي المثمر بما يعود بتنمية مستدامة على القطاع الإعلامي والرياضي، ويعزز الشراكة بين المؤسسات الثلاث، خدمة للشباب الليبي ورياضة بلادنا.