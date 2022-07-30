بعد المكأفاة المالية.. ما هي مفاجآت شبكة «الوسط» اليوم في ديربي الحسم؟

القاهرة - بوابة الوسط

مواكبة للنجاح في تغطية الدوري الليبي الممتاز، وخاصة الدوري السداسي «دور التتويج»، وبعد تقديم مكافأة مالية، لبطل الموسم الكروي ووصيفه، تعلن شبكة «الوسط» الإعلامية، اليوم السبت، عبر الاستوديو التحليلي للمباراة الفاصلة «ديربي الحسم» عن مفاجأتين من شأنهما المساعدة على الدفع بمستوى الكرة الليبية قدمًا.

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الاستوديو التحليلي سيبث على الهواء مباشرة، في تمام السابعة بتوقيت ليبيا، بمشاركة المحللين عادل الخمسي والمدرب التونسي طارق ثابت، والدوليين السابقين علي أرحومة وأسامة الفزاني، ويقدمه الزميل مؤيد سكندر.

ويتواجه فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس، في مباراة فاصلة على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس، لفض الشراكة بينهما وتحديد هوية بطل الموسم، عقب تعادلهما في النقاط والأهداف المقبولة والمدفوعة، وما يعني اللجوء لمباراة فاصلة بحسب اللائحة التنظيمية للدوري الليبي.