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شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 12:15 مساء
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
تنويه شبكة الوسط. (خاص - الوسط)
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بمبادرة من رئيس مجلس إدارة شبكة «الوسط»، تُقدَّم جائزة مالية لبطل الموسم الكروي ووصيفه بإجمالي ربع مليون دينار، بواقع 150 ألف دينار للبطل و100 ألف للوصيف.

وعبر قناة الوسط «WTV» تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، مباراة فاصلة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، على ملعب رادس بتونس في ختام مشوار الدوري الليبي الممتاز الماراثواني لموسم 2021-2022.

يأتي هذا بعد أن تساوى الفريقان في مجموعة النقاط والأهداف، حيث رفض قطبا كرة القدم الليبية «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» انتهاء الموسم الكروي 2021 - 2022 الماراثوني، الذي يحمل رقم مسابقة الدوري الممتاز «47»، وتساويا في النقاط والأهداف.

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، موعدًا لإقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم، بعد أن ضمنا مشاركتهما في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بينما تحددت مشاركة «الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية»، كونهما صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب.

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