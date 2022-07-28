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يديره فلسطيني.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 12:05 صباحا
يديره فلسطيني.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في بنغازي
المتهمون بالسطو المسلح (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على «تشكيل عصابي خطير»، مكون من خمسة أشخاص يديره شخص فلسطيني الجنسية، يمتهنون سرقة المنازل والسلب بقوة السلاح، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأفادت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها تلقت شكوى مواطن ضد مجهول قام بسرقة طيور من مزرعته بمنطقة سيدي خليفة، تقدر بنحو 35 ألف دينار.

زعيم العصابة والشركاء الأربعة
وحصل أعضاء التحريات على معلومات عن شخص يقوم ببيع طيور باهظة الثمن بأسعار منخفضة بسوق دينارين، فجرى الانتقال وضبطه متلبسًا، ويدعى «م.ع.أ» فلسطيني الجنسية.

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واعترف المتهم بسرقته الطيور من مزرعة المواطن، مشيرًا إلى أنه يدير تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 4 أشخاص وهو خامسهم، يمتهن سرقة منازل ومزارع المواطنين، وكذلك السلب بقوة السلاح.

والمتهمون الأربعة الآخرون جميعهم ليبيون، وهم: «أ.و.ح» و«ع.م.ر» و«ر.م.م» و«أ.أ.أ»، وجرى البحث والتحري عن الأربعة، وضبطهم وإيداعهم الحجز القانوني بالقسم.

وقائع سرقة وسطو مسلح
واعترف المتهمون بعدة عمليات سرقة وسطو مسلح، منها سرقة 5 الآف دينار، وشاشات تلفاز وعدد من أسطوانات الغاز من مزرعة بمنطقة سيدي خليفة، وسرقة ألفي دينار ومولد كهربائي وشاشة تلفاز ومضخة مياه من استراحة بمنطقة سيدي خليفة، وسرقة إطارات وشاشات تلفاز من منزل بمنطقة شبنة الرابش القديم، وسرقة أغنام وهواتف محمولة وبطارية مركبة من مزرعة بمنطقة سيدي خليفة، بالإضافة إلى السطو المسلح على أحد المواطنين بمنطقة الكويفية وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 500 دينار.

كما اعترف التشكيل بالسطو المسلح على محل لبيع المواد الغذائية وسرقة عدد كبير من كروت الدفع والهاتف الشخصي لصاحب المحل، بالإضافة إلى سرقة معدات زراعية وأغنام وطيور من مزرعة بمنطقة الكويفية وتقدر المسروقات بثلاثين ألف دينار، والسطو المسلح على إحدى المزارع بمنطقة الكويفية وتكبيل حارس المزرعة وسرقة عدد من الأغنام وكوابل نحاسية.

سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين بالسطو المسلح (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين بالسطو المسلح (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين بالسطو المسلح (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين بالسطو المسلح (مديرية أمن بنغازي)
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