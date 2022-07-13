عقيلة صالح يبحث مع وفد قبيلة المسامير تطورات الأوضاع في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الأربعاء، عددا من أعيان وشباب قبيلة المسامير، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الحاضرين استنكروا الاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا دعمهم لخطوات مجلس النواب كونه الممثل الشرعي المُنتخب من الشعب الليبي، ودعمهم للاتفاق الليبي- الليبي الذي نتج عنه الحكومة الشرعية، حكومة فتحي باشاغا».

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يأتي اللقاء في سياق عدة لقاءات يعقدها رئيس مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة، كان آخرها لقائه أمس الثلاثاء عددا من مؤيدي النظام السابق وعددا من ممثلي الأحزاب الليبية.

وبالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن ليبية، مطلع يوليو الجاري، اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وقعت أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق.

جانب من اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان وشباب قبيلة المسامير. الأربعاء 13 يوليو 2022 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان وشباب قبيلة المسامير. الأربعاء 13 يوليو 2022 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان وشباب قبيلة المسامير. الأربعاء 13 يوليو 2022 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)