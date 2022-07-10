Atwasat

عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 10:46 مساء
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
عقيلة صالح متحدثا في اجتماع مع مسؤولي الحكومة والمؤسسات المالية والرقابية في سرت، الثلاثاء 31 مايو 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن عقيلة صالح «طالب بالتحقيق العاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن».

عقيلة صالح يطالب بإعلان نتائج التحقيقات
وأضاف أن رئيس مجلس النواب يطالب الجهات المخاطبة «بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء لمحاسبتهم، وإعلان نتائج التحقيقات للشعب».

وتشهد أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة تفاقمًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي كانت أحد دوافع الحراك الاحتجاجي الذي اندلع مطلع الشهر الجاري، للاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

- الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
- «الكهرباء»: البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: «أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت»، معتبرا أن جزءًا مهمًا من الأزمة يرجع إلى عدم إجراء عمليات صيانة للشبكة والمحطات، قائلا إن «الكهرباء استنفدت أموالاً كثيرة خلال العشرين سنة الماضية دون أي اهتمام بالصيانة».

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
لكنه أضاف سببًا آخر يتمثل في «عملات البيتكوين التي يجرى تعدينها في ليبيا» والتي تؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية، متابعا: «قالوا لي مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين»، وذلك في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام

ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي

إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
التدخين يؤدي إلى العمى في هذه الحالات

التدخين يؤدي إلى العمى في هذه الحالات
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
(قهوة مزبوطة!)

(قهوة مزبوطة!)
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء محكمة خاصة لترهونة

بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى الفقر
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى ...
تقرير: التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية «النخب الطفيلية»
تقرير: التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية ...
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع ......
البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة من أجل الليبيين ويحث على الحوار والمصالحة
البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة من أجل الليبيين ويحث على ......
العياري: الاتحاد الأفريقي يعتزم عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا
العياري: الاتحاد الأفريقي يعتزم عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا...
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة ......
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط