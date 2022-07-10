الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «عملات البيتكوين يجري تعدينها في ليبيا، وهو ما يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية».

الدبيبة: ليبيا الثاني عالميا في تعدين البيتكوين

وتابع الدبيبة، في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة: «قالوا لي مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين»، مشيرًا إلى أن «80% من المعلومات الخاصة بتعدين البيتكوين في ليبيا صحيحة».

وأردف: «أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت»، منوهًا بأن «الكهرباء استنفدت أموالًا كثيرة خلال العشرين سنة الماضية دون أي اهتمام بالصيانة».

الدبيبة: إنجاز صيانة محطات الكهرباء بنسبة 70%

وأوضح أن حكومته وجدت لدى استلامها السلطة ثلاث ملفات متراكمة هي ملف الصيانة وملف بناء المحطات الجديدة وملف بناء الشبكات الكهربائية، لافتا إلى تخصيص الحكومة 3 مليارات دولار لصيانة المحطات القائمة حاليًا والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عامًا، مؤكدًا إنجاز صيانة المحطات بنسبة 70%.

وأشار إلى أن الحكومة وجدت محطتين لم تتمكن الشركات الألمانية والتركية من استكمالهما، وجرى إنشاء ثلاث محطات في طرابلس ومصراتة وطبرق وهي مشروعات استعجالية.

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ولفت إلى بدء تشغيل أول وحدة بمحطة غرب طرابلس الأسبوع الماضي، على أن تبدأ أول وحدة من محطة مصراتة خلال الأسبوع المقبل، منوهًا بأن خط الفجيج- أوباري يحتاج توصيلًا إلى الشمال «لكن هناك مواطنين يرفضون التعاون مع الشركة قبل حصولهم على التعويضات المالية».

الدبيبة: المحطات الثلاث الجديدة ستدخل الخدمة فعليًا نهاية يوليو

وأكد أن المحطات الثلاث الجديدة في طبرق ومصراتة وطرابلس ستدخل الخدمة فعليًا نهاية يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن محطة مصراتة القديمة تحتاج 15 يومًا للدخول إلى الشبكة.

وقال إن البلاد تحتاج 3 محطات جديدة على غرار محطات طبرق وطرابلس ومصراتة، لافتًا إلى أنه تحدث مع المصرف المركزي لإنجاز هذه المحطات، متابعًا: «أتمنى من إخوتنا مقفلي النفط بفتح النفط للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء».

واختتم حديثه بقوله: «ليبيا تنتظر مدينة مصراتة ولا تريدها مدينة مفككة وموحدة وأطلب من أهالي مصراتة كافة لم الشمل».