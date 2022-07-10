Atwasat

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 07:42 مساء
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يتحدث في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة. الأحد 10 يوليو 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «عملات البيتكوين يجري تعدينها في ليبيا، وهو ما يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية».

الدبيبة: ليبيا الثاني عالميا في تعدين البيتكوين
وتابع الدبيبة، في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة: «قالوا لي مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين»، مشيرًا إلى أن «80% من المعلومات الخاصة بتعدين البيتكوين في ليبيا صحيحة».

وأردف: «أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت»، منوهًا بأن «الكهرباء استنفدت أموالًا كثيرة خلال العشرين سنة الماضية دون أي اهتمام بالصيانة».

الدبيبة: إنجاز صيانة محطات الكهرباء بنسبة 70%
وأوضح أن حكومته وجدت لدى استلامها السلطة ثلاث ملفات متراكمة هي ملف الصيانة وملف بناء المحطات الجديدة وملف بناء الشبكات الكهربائية، لافتا إلى تخصيص الحكومة 3 مليارات دولار لصيانة المحطات القائمة حاليًا والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عامًا، مؤكدًا إنجاز صيانة المحطات بنسبة 70%.

وأشار إلى أن الحكومة وجدت محطتين لم تتمكن الشركات الألمانية والتركية من استكمالهما، وجرى إنشاء ثلاث محطات في طرابلس ومصراتة وطبرق وهي مشروعات استعجالية.

- «الكهرباء»: البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق
- «الكهرباء» تتفق مع شركة كورية على استئناف العمل بمحطة الزويتينة
- العبدلي: إرجاع 3 آلاف ميغاوات.. وقفزة كبيرة في الشبكة بحلول نهاية العام

ولفت إلى بدء تشغيل أول وحدة بمحطة غرب طرابلس الأسبوع الماضي، على أن تبدأ أول وحدة من محطة مصراتة خلال الأسبوع المقبل، منوهًا بأن خط الفجيج- أوباري يحتاج توصيلًا إلى الشمال «لكن هناك مواطنين يرفضون التعاون مع الشركة قبل حصولهم على التعويضات المالية».

الدبيبة: المحطات الثلاث الجديدة ستدخل الخدمة فعليًا نهاية يوليو
وأكد أن المحطات الثلاث الجديدة في طبرق ومصراتة وطرابلس ستدخل الخدمة فعليًا نهاية يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن محطة مصراتة القديمة تحتاج 15 يومًا للدخول إلى الشبكة.

وقال إن البلاد تحتاج 3 محطات جديدة على غرار محطات طبرق وطرابلس ومصراتة، لافتًا إلى أنه تحدث مع المصرف المركزي لإنجاز هذه المحطات، متابعًا: «أتمنى من إخوتنا مقفلي النفط بفتح النفط للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء».

واختتم حديثه بقوله: «ليبيا تنتظر مدينة مصراتة ولا تريدها مدينة مفككة وموحدة وأطلب من أهالي مصراتة كافة لم الشمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام

ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي

إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى الفقر
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى ...
التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية «النخب الطفيلية»
التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية «النخب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
العياري: الاتحاد الأفريقي يعتزم عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا
العياري: الاتحاد الأفريقي يعتزم عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا...
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة ......
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب...
التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية «النخب الطفيلية»
التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية ......
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى الفقر
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط