مصرف الجمهورية مستمر في توزيع السيولة الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف الجمهورية استمراره في توزيع السيولة النقدية، اليوم الجمعة، مع توفير خدمات الصرف الآلي خلال أيام العيد.

وحدد المصرف في بيان مقتضب، السقف اليومي للسحب بـ400 دينار، و1200 دينار أسبوعيا، و2000 شهريا.

- مصرف الجمهورية يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه

وسبق أن أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية، محمد سعيد، توفُّر السيولة النقدية بكل فروع المصرف، مطمئنا المواطنين بعدم وجود داعٍ للازدحام أمام المصرف وفروعه في ضوء امتداد ساعات العمل به يوميا من الساعة الـ9 والنصف صباحا إلى الساعة الـ3 والنصف ظهرا.

وأوضح سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، أنه بإمكان المواطنين السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميا و1200 دينار أسبوعيا و2000 شهريا.