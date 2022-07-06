إحالة حوافظ مرتبات يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت إلى المصارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت مراقبة الخدمات المالية ببلدية سرت، اليوم الأربعاء، كافة حوافظ مرتبات شهر يونيو لموظفي القطاعات والمراقبات العامة العاملة بالمدينة إلى المصارف التجارية لإيداعها في حساباتهم الخاصة.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مراقبة الخدمات المالية بالبلدية برئاسة المهدي الشاوش ومديري المكاتب التابعة لها بذلوا جهودا كبيرة من أجل مراجعة وإعداد حوافظ المرتبات لموظفي الجهات الحكومية بالبلدية في وقتها إلى المصارف التجارية لتمكين الموظفين من صرف مستحقاتهم قبل عيد الأضحى المبارك.

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وأوضح الأميل أن أكثر من 15 ألف موظف وموظفة بمختلف القطاعات العامة العاملة بالبلدية يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة للدولة بموجب الإجراءات المحالة من مراقبة الخدمات المالية سرت.

توافر السيولة النقدية بمصارف سرت

ولاحظ مراسل «الوسط» في سرت توافر السيولة النقدية بالمصارف التجارية العاملة بالمدينة، مشيرا إلى أن سقف السحب للصك الواحد يختلف من مصرف إلى آخر.

وأوضح أن مصرف الوحدة حدد سقف السحب بـ2500 دينار، بينما حدد مصرف الصحاري سقف السحب بثلاثة آلاف دينار، ومصرف التجارة والتنمية ألف دينار، ومصرفي الجمهورية سرت وأبوهادي ألفي دينار، بينما مصرف شمال أفريقيا فقد حدد سقف السحب بـ1500 دينار.