تسليم صكوك منحة زواج لـ32 من ذوي الاحتياجات الخاصة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وزع مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت صكوك منحة صندوق تيسير الزواج إلى 32 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدية.

جاء ذلك في فعالية، مساء أمس الأربعاء، بحضور رئيس المكتب ورئيسة قسم التنمية الأسرية، وفريق العمل المكلف بتسليم الصكوك.

وأوضح القسم المالي في المكتب أن قيمة كل صك مصرفي بلغت 20 ألف دينار.

تسليم 700 صك لذوي الإعاقة وأبناء مؤسسات الرعاية في طرابلس

ويوم الجمعة الماضي، سلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، صكوك منحة تيسير الزواج لأكثر من 700 زوج وزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في احتفالية بطرابلس.

- تسليم صكوك منحة الزواج لـ700 من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء مؤسسات الرعاية

- صندوق تيسير الزواج يبدأ صرف منحة الفئات الخاصة

وبدأ صندوق تيسير الزواج صرف المنحة المخصصة للفئات الخاصة منذ يوم 22 يونيو الجاري؛ حيث استثنى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط، وخصص نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة لهم.