اجتماع أمني لمتابعة سير عمل القافلة الأمنية المشتركة بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع أمني، اليوم الأربعاء، نتائج عمل القافلة الأمنية المشتركة بالجفارة، في تنفيذ المهام المكلفة بها في ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وضم الاجتماع المحامي العام جنوب طرابلس ومدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة ورئيس فرع جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ووحدات المرور وقوة إسناد المديرية، وفق بيان نشرته صفحة مديرية الأمن على «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع الذي عُقد بمكتب المحامي العام جنوب طرابلس، إلى مناقشة موضوع تنفيذ مهام مأمور الضبط القضائي أثناء عمليات القبض والإحضار ومراعاة حقوق الإنسان عند تنفيذ الأوامر، إضافة إلى مناقشة التعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الأخرى والنيابات العامة في متابعة عديد المواضيع الأمنية الأخرى.

وأوضح مدير أمن الجفرة العميد عبدالناصر الطيف، الإحصائيات والنتائج التي حققتها القافلة الأمنية منذ مباشرة أعمالها بناء على الخطة الأمنية الموضوعة، والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها بشأن المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

ونقل البيان عن المحامي العام ثنائه على المجهودات التي تبذلها الجهات الأمنية بصفة عامة في حفظ الأمن وضبط المطلوبين والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

جانب من اجتماع أمني عُقد بمكتب المحامي العام جنوب طرابلس (مديرية أمن الجفرة)

جانب من اجتماع أمني عُقد بمكتب المحامي العام جنوب طرابلس (مديرية أمن الجفرة)