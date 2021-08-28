ضبط تشكيل عصابي متخصص في السرقة بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 02:42 مساء
عناصر التشكيل العصابي بعد ضبطه في الجفارة، 28 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط تشكيل عصابي في الجفارة مكون من تسعة أشخاص يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية وأعمال سرقة أخرى، فجر اليوم السبت.

وأوضحت في بيان أن القبض على التشكيل تم خلال العمل الأمني للدوريات المشتركة بين قسم البحث الجنائي ومركز شرطة الكريمية بمديرية أمن الجفارة وقوة دعم المديرية.

وأشار البيان إلى ضبط عدد من المسروقات ومبلغ مالي بحوزة المتهمين، وكذلك ضبط مركبة ألية من نوع «أزيرا» رصاصية اللون كانوا يستخدمونها في عمليات السرقة.

وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفوا بما نسب إليهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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