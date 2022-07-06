السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي إلى 4.86 دينار مقابل 4.83 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

تراجع اليورو والإسترليني

بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.99 دينار من 5.04 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار من 5.85 دينار أمس.

وصعد الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.31، بينما ثبت الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وبقيت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.