31 حزبا يفوضون «الرئاسي» بتسلم زمام الأمور وإجراء الانتخابات نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط

علمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أن 31 حزبا سياسيا فوضوا المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».

وقال المصدر نفسه إن رئيس المجلس محمد المنفي التقى ممثلين عن تلك الأحزاب صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يحدد أسماء المشاركين في الاجتماع أو الأحزاب التي يمثلونها.

31 حزبا يطالبون المحلس الرئاسي بالوفاء بتعهده للوصول إلى الانتخابات

يشار إلى أن 31 حزبا سياسيا أصدروا بيانا مشتركا، السبت الماضي، طالبوا فيه المجلس الرئاسي بتحمل المسؤولية تجاه مهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية استجابة لنداءات الشعب.

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ودعوا إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، معتبرين أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمثابة «خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر».