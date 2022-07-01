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انتخاب الفاخري نائبا لرئيس مجموعة شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 12:12 مساء
انتخاب الفاخري نائبا لرئيس مجموعة شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي
وفد مجلس النواب المشارك في الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا. (مجلس النواب)
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة، انتخاب النائب والعضو في البرلمان الأفريقي، يوسف الفاخري، نائبا لرئيس مجموعة شمال أفريقيا، خلال الدورة الرابعة للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

وقال بليحق في بيان مقتضب، إن ليبيا لم تشغل هذا المنصب سابقا، لافتا إلى أن أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي شهدت انتخاب مكتب برلمان عموم أفريقيا الجديد.

وشارك في الدورة الجارية للبرلمان الأفريقي وفدا ليبيا مكونا من النواب يوسف الفاخري، وصالح قلمة، وسالم قنان، وعبدالقادر حسن، وأسماء الخوجة التي أدت، الثلاثاء، اليمين القانونية ممثلة لمجلس النواب الليبي في البرلمان الأفريقي.

- المنفي يطالب بانتخابات هيئة مكتب جديدة للبرلمان الأفريقي قبل يوليو
- نواب ليبيون في أديس أبابا للتشاور حول انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي
- وفد مجلس النواب يشارك في انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي الجديد

ليبيا تطالب بانتخابات هيئة مكتب جديدة للبرلمان الأفريقي قبل يوليو 
وطالب رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي، محمد المنفي، بضرورة إجراء انتخابات لهيئة مكتب جديدة للبرلمان الأفريقي قبل دورة المجلس التنفيذي المقبلة في يوليو المقبل، مؤكدا أهمية التناوب الجغرافي بين أقاليم القارة «بما يمكِّن وبشكل عادل ومنصف كل الأقاليم من تولي رئاسة أجهزة صنع السياسة، ومشاركة خبراتها، بما يسهم في تعزيز أواصر التكامل القاري».

وقال المنفي في كلمته خلال اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، في 10 مايو الماضي، إن البرلمان الأفريقي «من المؤسسات التي يُعوَّل عليها كثيرًا» في مؤسسات الاتحاد، مشددًا على أهمية أن يكون للبرلمان الأفريقي «دور في تنفيذ سياسات وأهداف الاتحاد الأفريقي، من خلال التنسيق والتكامل مع باقي أجهزة الاتحاد»، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهه خاصة انتخاب هيئة مكتب جديدة.

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