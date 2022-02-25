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نواب ليبيون في أديس أبابا للتشاور حول انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 02:25 مساء
نواب ليبيون في أديس أبابا للتشاور حول انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي
أعضاء بمجلس النواب يشاركون في اجتماع تشاوري في أديس أبابا حول رئاسة هيئة البرلمان الأفريقي، 25 فبراير 2022. (عبدالله بليحق)
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وصل أعضاء البرلمان الأفريقي بمجلس النواب الليبي إلى مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، على ما أعلن، اليوم الجمعة، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان، إن ثلاثة نواب ليبيين يشاركون في اجتماع تشاوري للمجموعة الإقليمية لشمال أفريقيا بشأن انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الأفريقي المؤجلة لشهر مايو المقبل. والأعضاء هم صالح قلمة مرشح مجموعة الشمال لمنصب نائب الرئيس، وسالم قنان، وعبدالقادر حسن.

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وأشار الناطق إلى عقد الاجتماع مع اللجنة المكلفة من رئيس المفوضية والاتحاد الأفريقي، وفي انتظار استكمال المجموعات الإقليمية الأربع الأخرى اجتماعاتها التشاورية مع اللجنة المكلفة.

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