انتشال جثة متحللة لمهاجر غير شرعي قرب مرسى تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الخميس، انتشال جثة متحللة لمهاجر غير شرعي عُثر عليها بالقرب من شاطئ الأندلسي على طريق الشط، مشيرا إلى أن الجثة جرى سحبها إلى مرسى تاجوراء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته على «فيسبوك» إن غرفة العمليات المركزي التابعة للجهاز تلقت بلاغا هاتفيا «مفاده تم العثور على جثة لغريق من الهجرة غير النظامية بالبحر متحللة لشخص مجهول الهوية بالقرب من شاطئ الأندلسي بطريق الشط حيث تم سحبها إلى مرسى تاجوراء».

وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ أن فرع تاجوراء أشرف على عملية انتشال الجثة بالتعاون مع عناصر أمن السواحل مع تواجد لوحدة التحقيق من مركز شرطة تاجوراء بالمكان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

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انتشال 23 جثة في الكفرة وجنزور

وخلال اليومين الماضيين، أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر في درنة وهيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف والطوارئ، انتشال 23 جثة جنوب الكفرة وفي مدينة درنة وبلدية جنزور بينهم مصريان.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، في بيان أمس الأربعاء، انتشال 20 جثة من سيارة على بُعد 310 كيلومترات جنوب مدينة الكفرة تجاه دولة تشاد، مرجحا تعرضها لعطل فني وسط الصحراء حيث وُجدت دون أي آثار على حادث. كما أعلنت هيئة السلامة الوطنية في بيان، مساء الثلاثاء، انتشال جثتين لمصريين سقطوا ببئر سوداء ببلدية جنزور.

كما انتشل فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة، جثة مجهولة الهوية من ساحل كورنيش المدينة، ونقلها إلى مستشفى الهريش لعرضها على الطب الشرعي، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والتواصل بفرع الجمعية أمس الأربعاء.

فريق الإسعاف يحمل الجثة بعد انتشالها بمرسى تاجوراء. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

فريق الإسعاف يحمل الجثة بعد انتشالها بمرسى تاجوراء. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

فريق الإسعاف يحمل الجثة بعد انتشالها بمرسى تاجوراء. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

فريق الإسعاف يحمل الجثة بعد انتشالها بمرسى تاجوراء. (جهاز الإسعاف والطوارئ)