انتشال جثة مجهولة الهوية من ساحل الكورنيش في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة، جثة مجهولة الهوية من ساحل كورنيش المدينة، ونقلها إلى مستشفى الهريش لعرضها على الطب الشرعي، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والتواصل بفرع الجمعية.

وأوضح مكتب الإعلام والتواصل عبر صفحة جمعية الهلال الأحمر فرع درنة على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن فرع الجمعية تلقى بلاغا من الأجهزة الأمنية بمدينة درنة بشأن وجود جثة مجهولة الهوية على ساحل كورنيش المدينة قبل توجه فريق الطوارئ التابع للجمعية لمعاينة الوضع، مؤكدا أنه تعامل مع الجثة وقام بنقلها إلى ثلاجة مستشفى الهريش، وذلك لعرضها على الطب الشرعي.

- انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة

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وفي 9 يونيو، أشرف فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة على دفن جثة مهاجر غير نظامي بمقبرة الفتائح جرى انتشالها في الأيام الماضية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة والطب الشرعي.

انتشال 22 جثة في الكفرة وجنزور

وخلال الساعات الماضية، أعلن هيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف والطوارئ، عن انتشال 22 جثة جنوب الكفرة وفي بلدية جنزور بينهم مصريان.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، في بيان انتشال 20 جثة من سيارة على بُعد 310 كيلومترات جنوب مدينة الكفرة تجاه دولة تشاد، مرجحا تعرضها لعطل فني وسط الصحراء حيث وُجدت دون أي آثار على حادث.

كما أعلنت هيئة السلامة الوطنية في بيان، مساء أمس الثلاثاء، انتشال جثتين لمصريين سقطوا ببئر سوداء ببلدية جنزور.

فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة أثناء انتشال جثة مجهولة الهوية من ساحل كورنيش المدينة. (مكتب الإعلام)

فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة أثناء انتشال جثة مجهولة الهوية من ساحل كورنيش المدينة. (مكتب الإعلام)

فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة أثناء انتشال جثة مجهولة الهوية من ساحل كورنيش المدينة. (مكتب الإعلام)

فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة أثناء انتشال جثة مجهولة الهوية من ساحل كورنيش المدينة. (مكتب الإعلام)