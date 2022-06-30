مسؤول مغربي: الفاعلون الليبيون قادرون على حل نهائي لقضية الشرعية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال مسؤول مغربي إن الشعب والفاعلين الليبيين قادرون على تحويل وقف إطلاق النار الساري حاليا بالبلاد إلى سلام دائم وحل نهائي لقضية الشرعية من خلال تنظيم انتخابات حرة وشاملة.

وجاءت كلمة الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع عبر تقنية «الفيديو» لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي خصص للوضع في ليبيا.

دعم المغرب للمبادرات السياسية بشأن ليبيا

وأبرز المسؤول المغربي في كلمته «الروح البناءة والإرادة الحازمة للمغرب لتمكين الليبيين من التوصل لحل بعيدا عن أي تدخل أجنبي» كما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية.

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كما شدد على دعم المبادرات السياسية التي جرى إعدادها داخل الفضاء الأفريقي بخصوص ليبيا، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة رفيعة المستوى ومجموعة الاتصال بالاتحاد الأفريقي حول ليبيا، وكذا المشاورات التي أجريت بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة في أفق تنظيم انتخابات وطنية في أقرب الآجال.

القادة الليبيون بإمكانهم حل قضية الشرعية عبر الانتخابات

وأكد عروشي أن القادة الليبيين بإمكانهم حل قضية الشرعية من خلال تنظيم انتخابات حرة وشاملة والتي من شأنها أن تسفر عن مخاطب واحد وتعزيز مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق التنمية والازدهار التي يستحقها الشعب الليبي.

وكان المغرب التزم منذ 2014 بحل الأزمة الليبية باحتضان اتفاق الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة وصولا إلى المشاورات التي أجريت في بوزنيقة وأسفرت ما بين 2018 و2022 عن اتفاق شامل حول المناصب السيادية.