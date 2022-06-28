أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق الغربية والجنوبية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و46 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 38 و43 درجة مئوية، وتصل اليوم على العزيزية إلى 46 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتكون على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية.