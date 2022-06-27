رئيس «تسييري طبرق» يصدر قرارا بإزالة المباني العشوائية في حي المنارة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، قرارا بإزالة المباني العشوائية في حي المنارة، المجاورة لمبنى الرقابة الإدارية السابق.

ونص قرار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، رقم 54 لسنة 2022، على أن تتولى لجنة الإزالة بالبلدية وبشكل فوري إزالة المباني العشوائية في حي المنارة، وإحالة تقريرها بعد إتمام الإزالة.

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في سياق متصل، باشرت شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية، أعمال تسليك غرفة التفتيش بالقرب من مدخل ميناء طبرق البحري، الموجودة وسط الطريق.