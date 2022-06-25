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شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 10:16 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس
حلقة «هذا المساء»، 25 يونيو 2022. (قناة الوسط)
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة، مساء السبت، على قناة «الوسط wtv»، على بيان الدول الغربية الخمس حول ليبيا وتنازع حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة، والمكلفة من مجلس النواب حول تفسيره كل لصالحها.

وأصدرت خمس دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا مشتركا، أمس الجمعة، دعت فيه إلى الانتهاء سريعًا من الأساس القانوني للانتخابات العامة في ليبيا، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تؤدي إلى «مزيد الانقسامات» بها، مثل «إنشاء المؤسسات الموازية».

- 5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»
- باشاغا يرحب ببيان الدول الخمس: أتطلع للعمل معها لقيادة ليبيا إلى الانتخابات
- الدبيبة يرحب ببيان الدول الخمس: حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفق الاتفاق السياسي

ترحيب من حكومتي الدبيبة وباشاغا
ورحبت حكومتا الدبيبة وباشاغا بالبيان الغربي، حيث اعتبرت الأولى أن البيان «حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي»، فيما عبرت الثانية عن «تطلعها للعمل الدول الخمس لقيادة ليبيا نحو الانتخابات».

وتطرقت الحلقة إلى مشاركة الدبيبة في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية في مصراتة، حيث دعا الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الحرة في مصراتة، وأكد «دعم كافة المناطق الحرة في ليبيا، لتؤدي عملها وفقًا للمعايير العالمية».

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