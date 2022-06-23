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ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 04:16 مساء
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادم. (أرشيفية: الإنترنت)
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أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ينتظر ردهم قبل يوم الجمعة على القرار.

وأبلغ السكرتير العام للأمين العام الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي اعتزامه ترشيح بوقادوم مندوب الجزائر الدائم السابق لدى الأمم المتحدة لقيادة منصب البعثة بليبيا، والذي ينتظر تأكيدهم وموافقتهم على القرار في أجل أقصاه يوم غد الجمعة، وفق ما كشفت وثيقة لوفد الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة.

وجاء طرح اسم الدبلوماسي الجزائري بعد التحرك المكثف مع الأمم المتحدة للدفع نحو اختيار مرشح أفريقي لمنصب البعثة الأممية. وبوقادوم شغل منصب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة من ديسمبر 2013 حتى تعيينه وزيرا للخارجية الجزائرية في 31 مارس 2019 ليتم إبعاده في يوليو 2021 من الحكومة الجزائرية وتعيين بدلا منه رمطان لعمامرة. وقبلها عمل سفيرا بالبرتغال وكوت ديفوار. كما شغل منصب مدير مساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة ونزع السلاح من 1992 إلى 1993.

وليامز تستعد لترك منصبها
وسبق أن عارضت واشنطن تعيين الدبلوماسي الجزائري لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا قبل أن توكل المهمة إلى يان كوبيش الذي استقال من منصبه في نوفمبر 2021 ورجحت مصادر دبلوماسية وقتها سبب «الفيتو» الأميركي قرب لعمامرة من موسكو المتهمة بالتدخل عسكريا في ليبيا عبر مرتزقة «فاغنر».

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وتستعد المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لترك منصبها في 30 يونيو الجاري في حين لا يزال منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرا منذ استقالة يان كوبيش.

قائمة بـ4 أشخاص لشغل المنصب الأممي في ليبيا
بالموازاة راسل الاتحاد الأفريقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بقائمة بأربع مرشحين لشغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا، على ما كشف موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي، الأربعاء.

ومن ضمن المرشحين المحتملين وزير الخارجية السوداني السابق، مصطفى عثمان إسماعيل، الذي عمل لبعض الوقت في مكتب رئيس الدولة السابق عمر البشير، وشغل منصب سفير السودان لدى الأمم المتحدة في بروكسل. إلى جانب وزير الخارجية الموريتاني السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو الآن رئيس ديوان الرئيس الموريتاني، وقد تولى هذا المنصب الجديد في أبريل.

إضافة إلى الدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 إلى 2021، وهو الآن الوسيط في غينيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، علاوة على الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مامان سامبو صديقو، من النيجر، وكان ممثل الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل منذ العام 2021 بعد دوره كسكرتير تنفيذي لمجموعة الساحل الخمس.

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