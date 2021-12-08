كوبيش في رسالة الوداع: أسباب مهنية وشخصية وراء رحيلي عن البعثة الأممية في ليبيا

المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، يان كوبيش، إن «أسبابا مهنية وشخصية» وراء استقالته من منصبه، متمنياً التوفيق للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، المعينة حديثًا، ستيفاني وليامز في مهمتها.

وأضاف كوبيش، في رسالة وداع وجهها بمناسبة رحيله عن منصبه، «لا يزال الكثير من الأمل يحدوني في أن يتحلى الشعب الليبي والسلطات الليبية بالحكمة لمواصلة عملية التحول السياسي متعددة المسارات، والسير بليبيا نحو الازدهار كدولة مستقرة وموحدة وذات سيادة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً».

واستعرض كوبيش خلال نص رسالته، ما قام به خلال توليه المهمة في ليبيا، مؤكدا أنه عمل على تقديم الدعم لليبيين لتحمل «مسؤولية مصير بلادهم بأيديهم بدءاً من انعقاد جلسة موحدة لمجلس النواب بعد سنوات من الانقسام تم خلالها منح الثقة للسلطة التنفيذية المؤقتة»، من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

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وأضاف أنه بدعم من البعثة والمجتمع الدولي، عملت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخطى ثابتة استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للبدء بعملية الاقتراع في 24 ديسمبر 2021، حسبما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وكذلك قراري مجلس الأمن 2570 و2571 بالإضافة إلى خلاصات مؤتمر برلين الثاني ومؤتمر باريس.

وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة والحرة والنزيهة في موعدها، أمر بالغ الأهمية للخروج من دوامة الانتقال السياسي، التي طال أمدها والعودة إلى «الشرعية الديمقراطية»، والشروع في بناء دولة تعمها الوحدة والازدهار والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية، ويرى أن «الغالبية الساحقة من الشعب الليبي تريد الانتخابات، بينما العديد منهم تساوره شكوك طبيعية ومخاوف وخوف من المجهول، مع احتدام التنافس السياسي الشرس والمتعنت في بعض الأحيان وتحوله إلى نزاع».